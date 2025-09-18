Özlem Çerçioğlu'ndan CHP'ye sert çıkış: Aydın’a hizmeti engelliyor

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş

"AYDIN'A İHANET EDİYORLAR"

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, CHP grubunun kente gelecek yatırımları engellediğini iddia ederek sert tepki gösterdi. Savaş, "CHP'nin gelişimin, kalkınmanın ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğuna bugün yine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi CHP Grubu, Aydın'a yönelik projelere engel olmaya çalışarak bu topraklara ve Aydınlı hemşehrilerimize en büyük ihaneti gerçekleştirmektedir. Şehir Hastanesi'ne ulaşıma engel koyan, şehrin trafik yüküne yük bindiren CHP zihniyeti, bu sorunlara çözüm öneren tüm yatırımlara engel olmak isteyerek bizleri yine şaşırtmamıştır. Fakat bir kez daha ifade edelim. Biz kararlıyız. Aydın'ı ve Aydınlıları bu karanlık CHP zihniyetinin sürüklemek istediği zifiri karanlıktan el birliğiyle kurtaracak, bu toprakları hak ettiği tüm yatırımlarla buluşturacağız" dedi.

"BU ŞEHRE İHANETTİR"

AK Parti Sözcüsü Nuri Güler ise muhalefeti sert sözlerle eleştirdi. Nuri Güler, "Merkezi hükümetin kaynakları Aydın'a kazandırılmak isteniyor. En başta şehrin trafik sorununu çözecek olan Dörtyol projesine 'hayır' oyu vermek bu şehre ihanettir" diye konuştu.