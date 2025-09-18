Spor salonuna kurşun yağdıran 5 kişi tutuklandı

AYDIN'IN Efeler'de faaliyet gösteren bir spor salonuna yönelik kurşunlama olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 5'e çıktı. 21-23 Ağustos tarihlerinde meydana gelen ilk kurşunlama olayında 4 kişi yakalanmış, 2 kişi tutuklanmıştı. Ardından 2 Eylül'de aynı spor salonuna yönelik ikinci bir saldırı yaşandı. Kamera kayıtlarını inceleyen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, olayla ilgili 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Semih Bagana (22), Muhammed Can Taş ve Berzan Deli (24) tutuklanarak cezaevine gönderildi.