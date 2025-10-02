İzmir Yeşilay Spor Kulübü başarılarını kutladı

TÜRKİYE şampiyonalarında madalya kazanarak büyük başarıya imza atan İzmir Yeşilay Spor Kulübü sporcuları, kulüp başkanı Ümit Ülkü ev sahipliğindeki etkinlikte onurlandırıldı. Ülkü Grup Merkez Binası'ndaki etkinliğe sporcuların yanı sıra, antrenörler ve veliler de katıldı. Kahvaltının ardından, Türkiye Şampiyonalarında dereceye giren genç sporculara hediyeleri takdim edildi. Ödül töreninde Yeşilay İzmir Şube Başkanı ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ile İzmir Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Ümit Ülkü sporcuların sevincine ortak oldu. Yahşi, gençlerin ulusal ve uluslararası başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Yeşilay olarak sporun ve gençliğin daima yanındayız" dedi.