KOSGEB başkanı Aydın’da iş dünyasıyla buluştu

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Aydın'da bir araya geldiği sanayici ve iş insanlarına yeni destek programlarını tanıttı. Aydın Sanayi Odası ve Ticaret Odası iş birliğinde, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'nun katılımıyla "Destek ve Dönüşüm" Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Program kapsamında KOSGEB'in yeni destek programları tanıtıldı. Katılımcılar, KOBİ'lerin sürdürülebilir büyümesi, dönüşüm adımları ve finansal destek imkanları hakkında detaylı bilgi alırken, sorularını doğrudan yetkililere yöneltme fırsatı buldu.