Teslime’den geriye kalan ibretlik mektup

Aydın'ın Efeler ilçesinde 7 Ağustos gecesi ormanlık alanda ölü bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan (20) olayına dair önemli bir gelişme yaşandı. Olay, 6 Ağustos'u 7 Ağustos'a bağlayan gece Kalfaköy yakınlarında meydana gelmişti. Mersin'den üniversite okumak için Aydın'a gelen Teslime Hanedan, iddiaya göre erkek arkadaşı Efehan Fidan ve 3 arkadaşıyla birlikte ticari taksiyle ormanlık alana gitmiş, bir süre sonra başına aldığı kurşun yarası ile yaşamını yitirmişti. Fidan, olayın ardından "Teslime kendi hayatına son verdi" iddiasında bulunmuştu.

KİTABIN ARASINDAN ÇIKTI

Ancak savcılık, adam öldürme şüphesiyle Efehan Fidan hakkında tutuklama kararı verdi. Tutuklu bulunduğu Denizli Cezaevi'nde ifade veren Fidan'ın talebi üzerine evinde yapılan aramada kitaplarının arasında gizlenmiş bir mektup bulundu. Bulunan mektup, Fidan'ın avukatı Orhan Apaydın tarafından Cumhuriyet Savcılığı'na teslim edildi.

'KİMSE BİLMİYOR'

Teslime Hanedan, 20 Mart 2025 tarihli, kendi el yazısı ile kaleme aldığı mektupta, yaşadığı karanlık süreçleri tüm çıplaklığıyla anlatıyor. Üniversite hayaliyle Mersin'den Aydın'a gelişinin ardından hayatının kabusa döndüğünü yazan Teslime'nin" Bağımlı oldum... Sonra kuryelik yaptım. Güvendiğim insanlar bana işkence etti, kimliğimi bile aldılar. Artık ben, ben değilim. Neşemi, kimliğimi, hayatımı elimden aldılar" şeklindeki ifadeleri yürekleri sızlattı. Teslime'nin, uyuşturucu batağına nasıl sürüklendiğini, ardından kendisine nasıl zorla eskortluk yaptırıldığını anlatttığı mektupta, çevresindeki bazı kişilerin adlarını da açıkça belirttiği satırların, cinayeti de aydınlatması bekleniyor.