Bakan Kacır’dan Aydın’a ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avrupa'nın önde gelen jant üreticileri arasında yer alan, Aydın Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren JANTSA A.Ş.'yı ziyaret etti. Bakan Kacır, 80'den fazla ülkeye ihracat yapan firmanın üretim süreçlerini yerinde inceledi. Ziyaretin ardından açıklama yapan AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, "Üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonomimizle büyümeye; Aydın'ımızı bölgemizin parlayan yıldızı yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.