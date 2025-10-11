Aydın'da 3 sene önce eşini katleden Mustafa Aydoğdu, 'Akli dengesi yerinde değil' raporuyla tahliye edildi!

'NE OLDUYSA O ANDA OLDU'

Mustafa Aydoğdu hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçundan Aydın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aydoğdu, duruşmada, "29 Ağustos'ta Ankara'ya gittim. Amacım aşının şeytani düzenin bir parçası olduğunu külliyedeki yetkililere söylemekti. Eşim de aşı yaptırarak şeytani düzenin bir parçası olmuştu. Kendisine hak ya da batıl konusunda seçim yapmasını söyledim. O da, 'Bizi Allah karşılaştırdı. Hep seninleyim' dedi. Ona 'Her şeyi bırakıp, dedemin bağ evine yerleşelim' dedim. Kabul etti. Olay günü minibüsle yola çıktık. Yol ayrımında indik ve yürüyerek sohbet ettik. Eşim yeşil elma aldı ve şehvetle yedi. Ona 'Elmayı Allah rızası için ye' dedim. Bahçeden semizotu topladı. Yiyeceğimiz esnada bana, 'Sen külliyeye provokatörlük yapmaya mı gittin' dedi. Ne olduysa o anda oldu. Bıçakla saldırdım. Amacım öldürmek değil davamı ispatlamaktı" dedi.