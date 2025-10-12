Sultanhisar’da can dostlara 5 yıldızlı yuvalar

Aydın'da Sultanhisar Belediyesi tarafından hizmete açılan modern ve hijyenik hayvan barınağı, sokakta yaşayan patili dostlara güvenli, sağlıklı ve konforlu bir yaşam alanı sunuyor. CHP'den AK Parti'ye katılan Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, barınağın açılışında yaptığı açıklamada, hayvanların sağlıklı, güvenli ve insani şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti. Başkan Yıldırımkaya, "Can dostlarımızın her biri bizler için çok kıymetli. Onlara sahip çıkmak sadece bir vicdan meselesi değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk. Barınakta görev yapan uzman veteriner hekimler ve özverili personel, hayvanların tüm bakım ve sağlık süreçlerini titizlikle yürütüyor. Her hayvanın düzenli sağlık kontrolleri yapılıyor, ihtiyaçlarına uygun beslenme programları uygulanıyor. Ayrıca, rehabilitasyon süreçleri ve sahiplendirme çalışmaları da barınağın sunduğu hizmetler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.