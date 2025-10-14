Nazilli’de mantar faciası!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ormandan topladıkları mantarları yiyen Ertuğrul Salman (62) hayatını kaybetti, eşi Zeynur Salman (54) ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Olay, Nazilli'ye bağlı Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi.

DURUMU AĞIR

Salman çifti bir gün önce ormandan topladıkları mantarları pişirerek yedi. Ancak çift aniden fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ertuğrul Salman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşamsal fonksiyonlarının sürdüğü belirlenen Zeynur Salman ise ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Nazilli Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Ertuğrul Salman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Aydın Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Öte yandan hastane önünde acı haberi alan Salman ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi.