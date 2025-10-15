13 yaşındaki Eylül her yerde aranıyor

AYDIN'IN Söke ilçesinde 13 yaşındaki Eylül Deniz Çelik'ten iki gündür haber alınamıyor. Endişeli aile, kızlarını görenlerin güvenlik güçlerine ya da babası İsmail Çelik'e ulaşmasını istiyor. Söke'nin Çeltikçi Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Eylül Deniz Çelik, ortadan kayboldu. Ailesinin verdiği bilgilere göre Eylül, Çeltikçi Mahallesi Yeltepe Caddesi No:10 adresindeki evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Eylül'ü gören ya da yerini bilenlerin en kısa sürede babası İsmail Çelik veya en yakın kolluk kuvvetiyle iletişime geçmesi isteniyor.