Çerçioglu: Vatandaşımız ne isterse onu yapacağız

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Mahalle sakinleri, Başkan Çerçioğlu'nu çiçeklerle karşılayarak yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Mahalle muhtarı Ali Aşkıntaş ve mahalle sakinleriyle yakından ilgilenip sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Çerçioğlu, hizmet sözü verdi. Çerçioğlu, "Aydın'ın her bir karış toprağında emeğimiz, alın terimiz, sevgimiz var. Tarlada izi olanın harmanda yüzü olur derler ya; biz de bugün o inançla mahalle mahalle, sokak sokak geziyor, gece gündüz demeden vatandaşlarımızı dinliyoruz. Efeler'e bağlı Kızılcaköy'de ne isteniyorsa biz onu yapacağız" dedi.