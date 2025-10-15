Eşini öldürüp tahliye edilmişti! Aydın'daki çıldırtan kararda dikkat çeken gelişme

Olay, 31 Ağustos 2022'de saat 21.30 sıralarında kırsal Satılar Mahallesi Demiroluk mevkisinde meydana geldi. 2 ay önce evlenen Necla ile Mustafa Aydoğdu, evlerinde tartıştı. Çıkan kavgada Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde memur olan Mustafa Aydoğdu, eşine bıçakla saldırdı. Boğazından yaralanan Necla Aydoğdu, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Necla Aydoğdu, burada hayatını kaybetti.

GERİDE DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Eşinin başında suç aleti bıçakla yakalanan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa Aydoğdu, gözaltına alındı. Jandarma sorgusunda suçunu itiraf eden Aydoğdu, eşini neden öldürdüğünü söylemedi. Bu arada çiftin olay günü Koçarlı ilçe merkezindeki evlerinde tartışmaya başladıkları, daha sonra kırsal Satırlar Mahallesi'ne geldikleri belirtildi. Öldürülen Necla Aydoğdu'dan geriye düğün görüntüleri kaldı. Görüntülerde, Necla Aydoğdu'nun eşi ile birlikte dans ettiği yer aldı. TUTUKLANDI

Aydoğdu, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi ile adliyeye getirilen Aydoğdu, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Eşkıya değil, efeyiz" dedi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Aydoğdu, tutuklandı. Necla Aydoğdu'nun cenazesi ise memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde toprağa verildi.