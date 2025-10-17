Efeler’de zehir taciri şahıs polisten kaçamadı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil kovalamaca sonucu yakalandı. Ovaeymir Mahallesi'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen bir araç takibe alındı. Ekiplerin kesintisiz takibi sonucu araç yakalandı. Yapılan aramada 750 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli G.K. (40), Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklandı.