Aydın’da annenin acı feryadı yürekleri dağladı

AYDIN'IN Karacasu ilçesinde 24 yaşındaki Emre Doğan, iş çıkışı evine dönerken motosikletiyle TIR dorsesine arkadan çarparak yaşamını yitirdi. Annesinin olay yerindeki feryadı yürekleri dağladı. Kuyucak'tan Karacasu istikametine seyir halinde olan Emre Doğan yönetimindeki 09 AYR 321 plakalı motosiklet, Karacasu ilçesi Güzelköy Mahallesi yakınları Çatalçeşme mevkinde yol kenarında park halinde bulunan 07 MKA 54 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanlar içinde yere savrulan genç sürücü Emre Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'ONU BEN BÜYÜTTÜM'

KAZANIN ardından bölgeye gelen gencin annesi sinir krizi geçirdi. Acılı anne, "Oğlum o benim kalp atışım. Onu ben büyüttüm!" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Bu feryat, olay yerinde bulunanları da derinden etkiledi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde detaylı incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından Emre Doğan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.