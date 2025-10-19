Kaçakçılık baskınında 23 kilo tütün ele geçirildi

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde gerçekleştirdiği kaçakçılık operasyonunda, 147 bin bandrolsüz ve doldurulmuş makaron ile 23 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarına yönelik yürütülen faaliyet kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 90 bin 400 adet bandrolsüz boş makaron, 57 bin 540 adet içi tütün doldurulmuş makaron ve 23 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. olayla ilgili adli süreç başlatıldığı öğrenildi.