Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan. “Aydın’a hizmet etmeyi sürdüreceğiz”

CHP'den istifa ederek AK Parti saflarına katılan Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Aydın'a yapılan yatırımları eleştiren kesimlere yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hizmetlerden rahatsız olanlara tepki gösteren Başkan Arıkan, "Patlasalar da çatlasalar da bu hizmetler Aydın'a gelecek" ifadeleriyle kararlılık mesajı verdi. Yaptığı açıklamada, eleştirilerin asılsız olduğunu vurgulayan Arıkan, "Hayatında hiçbir başarısı olmadan, sadece birilerinin eline eteğine tutunarak bir yerlere gelenler en fazla dolgu malzemesi olarak kullanılırlar" dedi.

'RAHATSIZLAR'

Başkan Arıkan, Aydın'a gelen bakan ve bürokratların ziyaretlerinden duyulan rahatsızlığa da tepki göstererek şöyle söyledi: "Kendi memleketinde, sokağında, çarşısında dolaşamayanlar ya da ayda yılda bir misafir gibi gelip gidenler, anlaşılan hâlâ Brüksel'de sanıyorlar kendilerini. Yeni yatırım ve projelerle Aydınımıza hizmet gelecek olması mı rahatsız etti sizi; yoksa bu hizmetlerle birlikte bir dahaki seçimlerde kendinizi göremeyeceğiniz endişesi mi sardı içinizi? Hemşehrilerimiz kentsel dönüşümle güvenli konutlara kavuşacak; güçlenen ulaşım altyapımız sayesinde sevdiklerine daha rahat ulaşacak. Biz taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz."