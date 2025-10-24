Aydın yeni yatırımlarla kabuğunu kıracak

AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarına katılmasıyla birlikte Aydın'da eser ve hizmet siyasetiyle yeni bir dönem başladığını ifade etti. Özmen, Aydın gündemine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, şehirde hayata geçirilecek projelerle ilgili önemli mesajlar verdi.

ÇERÇİOĞLU'NUN HİZMETLERİ

Milletvekili Özmen, ilk büyükşehir belediye meclis toplantısında yaşanan gerginliğe değinerek, "O toplantıda alınacak kararlar hizmet odaklıydı. Ancak maalesef CHP grubu o gün hayır yönünde oy kullandı. Fakat geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda bu kararların hepsi, Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun Aydın'a hizmet sevdasıyla geçti" dedi. Kasım ayında projelerin ilk kazmalarının vurulacağını belirten Özmen, Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Bakanı Murat Kurum'un Aydın'a yapacağı ziyarette kentsel dönüşüm, millet bahçeleri ve Aydın Tekstil alanında yapılacak Kuvayi Milliye Müzesi gibi projelerin hayata geçirileceğini ifade etti. Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile yapılan görüşmelerde de Aydın'ın ulaşım ağındaki sorunların çözümü için istişarelerde bulunduklarını belirten Özmen, "Ulaşımla ilgili yatırımlar önümüzdeki günlerde ete kemiğe bürünecek" dedi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarını takdirle karşılayan Özmen, fiziki yatırımlarla birlikte Aydın'ın kısa sürede kabuk değiştirerek büyük bir değişim yaşayacağını vurguladı.