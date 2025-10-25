Anne ve oğlunu öldüren zanlının numarası tutmadı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kuzeni ve halasını bıçaklayarak öldüren Akın Demir'in yargılandığı davada, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu Adli Tıp raporuyla kesinleşti. Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Demir hakim karşısına çıktı. Duruşmada Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun raporu okundu. Raporda sanığın akıl hastalığı bulunmadığı belirtildi. Cumhuriyet savcısı, kuzeni Emre Öztürk'e yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.