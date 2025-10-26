Aydın'da 60 yıllık aşkta hüzünlü son! Kara sevdalı çifti ölüm bile ayıramadı

ÖNCE EŞİNİ TOPRAĞA VERDİ

Yaşanan bazı aşk hikayeleri efsaneye dönüşür... Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Haydarlı Köyü'nde yıllarca konuşulacak bir aşk hikayesi yaşandı. Birbirlerine sevdalanarak 60 yıl önce yaşamlarını birleştiren 78 yaşındaki Ayşe Kılıç ile 82 yaşındaki kocası Mehmet Kılıç'ı ölüm de ayıramadı. İki çocuk ve 4 torun sahibi çift, aynı gün içinde art arda vefat etti. Önce günün ilk saatlerinde yaşamını yitiren Ayşe Kılıç toprağa verildi.



SONRA HAYATA VEDA ETTİ

Çok sevdiği eşini kendi elleriyle toprağa verdikten sonra, büyük üzüntü yaşayan Mehmet Kılıç, akşam saatlerinde "Bu ayrılık bana çok ağır geldi. Bundan böyle ben yaşayamam" diyerek kendini kapattığı odasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

