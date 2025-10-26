Aydın’da gazetecilere çirkin saldırı

Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik kazasını haberleştirmek için olay yerine giden gazeteciler, kazaya karışan kişilerin yakınlarının saldırısına uğradı. TRT ve İhlas Haber Ajansı muhabiri Abdurrahman Fırat darp edilerek hastaneye kaldırılırken, muhabirlerin telefonları gasp edildi. TRT ve İhlas Haber Ajansı muhabiri Abdurrahman Fırat aldığı darbeler sonucu yere yığıldı.

ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİLER

Saldırı sırasında muhabirlerin telefonları zorla ellerinden alınırken, saldırganların gazetecileri ölümle ve şiddetle tehdit etti. Güvenlik güçleri olay yerine gelerek kalabalığı dağıttı. Yaralanan Abdurrahman Fırat hastaneye kaldırıldı. Diğer muhabirler Yusuf Konrat ve Aziz Özden ise darp raporu aldı. Saldırıya uğrayan gazeteciler, olayla ilgili polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.