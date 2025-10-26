Düğün dönüşü feci kaza

Aydın'ın Nazilli ilçesinde arkadaşının düğünden dönerken motosikletiyle bariyere çarpan 21 yaşındaki Eren Davulcu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Nazilli- Bozdoğan yolu üzerindeki otoban girişinde meydana geldi. Arpaz Mahallesi'nde ikamet eden Eren Davulcu Nazilli'de bir arkadaşının düğününe katıldıktan sonra motosikletiyle evine dönmek üzere yola çıktı. Otoyolda Seyir halindeyken aniden motosikletinin kontrolünü kaybeden Davulcu, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan ve başında kask olmayan Eren Davulcu, bariyerlere şiddetli biçimde çarparak asfaltta metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Eren Davulcu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri, kaza alanında detaylı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Eren Davulcu'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.