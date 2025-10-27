Bafa Gölü'nden yüzleri güldürecek haber! 50 metre çekilmişti…

Aydın ve Muğla il sınırları içerisinde yer alan Bafa Gölü'nde artan kirlilik ve kuraklık nedeniyle yaz ayı itibarıyla suda yaklaşık 50 metre çekilme yaşandı. Ekim ayı içerisinde yağışlar ile birlikte Bafa Gölü'ne Büyük Menderes Nehri'nden su akışı sağlanmaya başlandı.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Türkiye'deki şiddetli kuraklık ve yağış eksikliği nedeniyle birçok gölümüzde su seviyeleri çekilmiş durumda. Bafa Gölü de bunlardan biri. Yaz aylarında 50 metreye varan bir su çekilmesi söz konusuydu.
CANLILIK GELECEK
Su seviyesi azalınca göle giren kirleticilerin etkisiyle, kirletici konsantrasyonunda da büyük artışlar meydana gelmişti. Serçin bölgesi Büyük Menderes Nehri'nin eski yatağında, ekim ayının gelmesiyle berabere bölgeye yağışlarda düşmeye başladı.
Yağışlar Büyük Menderes Nehri'nde bir canlanma meydana getirdi. Söke Şişme Savağı'nda su kabartılarak tekrar Büyük Menderes Nehri'nin eski yatağına verilmiş durumda. Şu an itibarıyla kapakların açılması dolayısıyla Bafa Gölü'ne tekrar akış sağlanması gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde Bafa Gölü'nde bir miktar canlanmayı beraberinde getireceğini düşünüyoruz" diye konuştu.