Aydın’da kadın emeğine bakanlık desteği

KADIN kooperatiflerinin güçlenmesi ve kadınların ekonomik yaşama daha aktif katılımını sağlamak amacıyla, üç bakanlığın iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Aydın'da eğitim programı düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

GİRİŞİMCİLERE YOL HARİTASI

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte "Sürdürülebilir Kooperatif Eğitimi", "İnteraktif Eğitim" ve "Kadın Girişimcilerine Yönelik Fon ve Hibe Destekleri" konularında bilgilendirmeler yapıldı. Programda, Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Belgin Çekmen Altay, Aydın İş Kadınları Derneği Başkan Yardımcısı Pelin Yardım ve GEKA Aydın İl Koordinatörlüğü Uzmanı Gülşah Öselmiş sunum gerçekleştirdi. Toplantıya, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Aynur Serbes, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Yakup Ezber, Aydın Ticaret İl Müdürlüğü Kooperatifler Şube Müdürü Hasan Gülay ile ilgili kurum personelleri katıldı.