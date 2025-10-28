Aydın’da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi

AYDIN'IN Sultanhisar ilçesinde devlet karayolu üzerinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlar bariyerlere çarptı, bir kişi yaralandı. Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi yakınlarında gece saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı B.O. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle devlet karayolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.