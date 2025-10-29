Aydınlı iş insanı borçları yüzünden yaşamına son verdi!

AYDIN Efeler'deki bir benzinlikte iş insanı Adem İnan (31), kafasından vurulmuş halde bulundu. Yüklü miktarda borcu bulunduğu öğrenilen İnan'ın bir süredir maddi sıkıntı yaşadığı iddia edildi. İşyerinde yalnız olduğu sırada İnan tabancayla kafasına ateş ederken silah sesi duyan çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan İnan, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.