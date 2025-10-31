Yıldırım çetesi çökertildi! Yer Aydın: Korku salmak için bunu yapmışlar

AYDIN ve İzmir'de silahlı tehdit, ev ve araç kurşunlama olaylarını örgütlü şekilde gerçekleştiren "Yıldırım Çetesi"ne yönelik jandarma operasyonunda 5 kişi yakalandı.
Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, yurt dışına kaçtığı belirlenen çete lideri için çalışmalar sürüyor.
Grubun, İzmir ve Aydın'da silahla tehdit, ev ve araç kurşunlama olaylarını örgütlü şekilde gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilerin, çevreye korku salmak amacıyla bu eylemleri video kaydıyla kayıt altına aldığı ortaya çıktı.
Yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışına kaçtığı belirlenen örgüt liderinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.