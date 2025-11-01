Aydın'da emekli Başpolis silahı bıraktı sporu kuşandı

AYDIN'DA yaşayan emekli Başpolis Murat Doğruer, meslek hayatını suçla mücadeleyle geçirdikten sonra, şimdi gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için yepyeni bir mücadele veriyor. 25 yıl boyunca uyuşturucu tacirlerinin ve suç çetelerinin peşinde koşan Doğruer, polislikten emekli olduktan sonra kurduğu spor kulüpleriyle yüzlerce gencin hayatına dokunuyor.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

DOĞRUER, "Yıllardır hayalim gençler için bir spor kulübü kurmaktı. 2019 yılında genç yaşta kaybettiğim çok sevdiğim amcaoğlu Cüneyt Doğruer'in adını taşıyan Spor Kulübü'nü kurduk" dedi. Doğruer, ikinci kulüp olarak Doğruer Spor Kulübü'nü hayata geçirdi ve başkanlığını üstlendi. Doğruer, iki kulüp çatısı altında, 450 genci futbol ve voleybol branşlarında spora kazandırdıklarını söyledi. Doğruer, kulüplerinin sadece sportif başarı odaklı olmadığını vurgulayarak, "Çocuk önce 'iyi insan' olmayı, sonra 'iyi sporcu' olmayı öğrenir. Bir gencin hayatına dokunmak değerlidir. Gençliği korumak, vatanı korumaktır" ifadelerini kullandı.