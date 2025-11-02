Aydın’da hız tutkusu canından etti

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde kullandığı motosikletle yol kenarında park halindeki kamyona arkadan çarpan 21 yaşındaki Fatih Horzum, feci kazada hayatını kaybetti. Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. 09 ANR 222 plakalı motosikletin sürücüsü Fatih Horzum (21), seyir halindeyken yol kenarında park halinde bulunan ve özel bir şirkete ait olduğu öğrenilen 48 EB 770 plakalı kamyona hızla arkadan çarptı.Çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrulan genç sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Horzum, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Fatih Horzum kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Talihsiz gencin ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.