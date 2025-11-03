Uzaklaştırma kararına uymadı karısının yaşadığı evi yaktı

Aydın Nazilli'de N.K'nin kendisini tehdit ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası evi ateşe verdi.

Karaçay Mahallesi 257 Sokak ile Hürriyet Caddesi'nin kesişiminde bulunan binada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olayı duyan ev sahibi N.K.'nın annesi, sinir krizi geçirerek olay yerine koştu. Şüpheli damat, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yangında evde bulunan N.K.'nın beslediği papağanlardan bazıları dumandan etkilenerek telef oldu. İtfaiye ekipleri, diğer kuşları kurtararak veteriner kontrolüne gönderdi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatırken, N.K. polise verdiği ifadede "Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen gelip beni tehdit etti, sonra da evi yaktı" dedi.