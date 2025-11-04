Aydın'da çıktı: Kilosu 500 TL

Yağışların ardından Çine Madran bölgesinde çıntar çıktığını belirten Osman Yaman, Koçarlı pazarında açtığı tezgahta satış yaptı. Her yıl ilk çıntarı kendisinin pazara getirdiğini söyleyen Yaman, "Çıntar et kadar değerlidir, çok sevilir.