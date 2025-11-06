Trenin çarptığı minibüs ortadan ikiye bölündü

Aydın'ın Efeler ilçesinde yolcu treninin çarptığı minibüs ikiye bölünürken kazada sürücü ağır yaralandı. Olay, Umurlu mahallesi Tozkoparan Çiftliği mevkiinde bulunan kontrollü hemzemin geçitte yaşandı. Devlet Demir Yolları'na ait 32701 sefer numaralı tren, makinist Mithat Can Özcan (31) idaresinde seyir halindeyken, hemzemin geçitten kontrolsüz şekilde geçiş yapmaya çalışan Ertun Semet (49) yönetimindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs ikiye bölünürken feci kazada araç sürücüsü Ertun Semet, ağır şekilde yaralandı. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.