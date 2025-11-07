Firari ormanda saklanırken yakalandı

Aydın'da yağma ve hırsızlık suçlarından aranan E.B., polis ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda saklanırken kıskıvrak yakalandı. Yağma ve hırsızlık suçlarından 27 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.B'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yapılan titiz çalışmalar sonucu Muğla'nın Datça ilçesinde saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye düzenlenen operasyonla firari şahıs ormanlık alanda kıskıvrak yakalanarak Aydın'a getirildi. Adliyeye sevk edilen E.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.