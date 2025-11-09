Aydın'da Vali Yazıcıoğlu’nun mirası yok oluyor

Aydın'da 1989- 1991 yılları arasında dönemin valisi merhum Recep Yazıcıoğlu tarafından büyük umutlarla yaptırılan Paşa Yaylası Oteli, bugün viraneye dönmüş halde yeniden ayağa kalkacağı günü bekliyor.
Doğal güzellikleri, serin havası ve eşsiz manzarasıyla bilinen Paşa Yaylası, özellikle yaz aylarında vatandaşların uğrak noktası olurken, bölgeye değer katması hedeflenen otel bakımsızlık ve ilgisizlikten harabeye dönmüş durumda.
KENT TURİZMİ İÇİN ÇALIŞTI
Yaklaşık bin 200 metre rakımda yayla turizminin geliştirilmesi amacıyla inşa edilen Paşa Yaylası Oteli, Aydın'ın turizm potansiyelini artırmak ve bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek için yaptırılmıştı. Ancak, işletilememesi nedeniyle zamanla sahipsiz kalan otel, yıllardır atıl durumda bekliyor.
Uzun yıllardır kaderine terk edilen otelin demirbaş malzemeleri çalındı, kapı ve pencereleri kırıldı, hatta elektrik kabloları bile söküldü. Kırılmadık bir camı bile kalmayan otel, bugün sadece kuru bir beton binaya dönüşmüş durumda.
Otelin açıldığı dönemi hatırlayan vatandaşlar ise bölgenin yeniden canlandırılması gerektiğini belirterek, "Paşa Yaylası Oteli yeniden hizmete açılmalı, bölge eski canlılığına kavuşmalı" çağrısında bulundu.
AYDIN'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı Yılmazlar köyünde 1948 yılında doğan Recep Yazıcıoğlu, görev yaptığı bölgelerde halka olan yakınlığı, fikirleri ve görüşleri nedeniyle kamuoyunda 'Süper Vali' olarak anılıyordu.
Atandığı şehirlerde doğa sporları ve turizmin yaygınlaşmasına yapmış olduğu katkılarla tanınan Yazıcıoğlu, Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli'de görev aldı. Diğer üç şehirde de iz bırakan Yazıcıoğlu'nun Aydın'da turizmi canlandırmak için yoğun mesai harcadığı biliniyor.
Paşa Yaylası Oteli de bu amaçla inşa edilmişti. 'Süper Vali', 2 Eylül 2003'te Eskişehir-Ankara Yolu üzerindeki Temelli Mahallesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucunda ağır yaralandı. Olaydan 2 gün sonra bitkisel hayata giren Yazıcıoğlu, 8 Eylül 2003'te yaşamını yitirdi. Cenazesi ise, Aydın Söke'de toprağa verildi.