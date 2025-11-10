Aydın’da engelli aracında alkol rezaleti

Aydın'da meydana gelen olayda eşiyle birlikte bir eğlence mekanına giden Hakan Ünal, gece sonunda 09 HB 601 plakalı kayınbiraderine ait engelli aracıyla evine dönmek üzere yola çıktı. Aşırı derecede alkol alan otomobil sürücüsü Hakan Ünal trafikte tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle vatandaşlar tarafindan 112'ye ihbar edildi. Girne mahallesi girişinde polisleri "dur" ihtarına uymayan Ünal, kısa süreli takibin ardından Girne Bulvarı üzerinde durduruldu.

"BEN TEŞKİLAT BAŞKANIYIM"

Yapılan kontrolde Hakan Ünal'ın 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü Ünal'ın eşi aynı zamanda Gelecek Partisi Aydın İl teşkilatında Kadın Politikları Başkanı olan Berna Kübra Ünal, otomobili bağlamak ve kendisine ceza kesmek isteyen polislere "Ben teşkilat başkanıyım. Milletvekili benim akrabam" diyerek polisleri tehdit etti. Alkolün etkisiyle kontrolünü tamamen kaybeden Hakan Ünal, ekiplere dönerek, "Haritadan yer beğenin" ifadeleriyle tepki gösterdi. Polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilen Ünal, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü, "Alkollü araç kullanmak" suçundan idari para cezası uygulanarak ehliyetine el konuldu. Hakan Ünal kayınbiraderine ait olduğu tespit edilen 09 HB 601 engelli plakalı otomobil ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.