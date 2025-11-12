Aydın’da alkollü yakalanan sürücü tutuklandı

AYDIN'DA 2.09 promil alkollü şekilde araç kullanırken yakalanan ve eşi ile birlikte ortalığı birbirine katan Hakan Ünal, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı. Ünal'a alkollü araç kullanmaktan dolayı 9 bin 268 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Hakan Ünal'ın görevli polislere hakaret ve tehditler savurduğu, ayrıca halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici ifadeler kullandığı görüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan Ünal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.