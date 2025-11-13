Aydın’da kan donduran olay: Cezaevinden izinli çıktı! Başından vurulmuş halde bulundu!

Olay, Efeler ilçesinde Yılmazköy Mahallesi'nde tren yolu kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçe içerisinde bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, şahsın başından vurulmuş halde olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.