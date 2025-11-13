  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın Aydın’da kan donduran olay: Cezaevinden izinli çıktı! Başından vurulmuş halde bulundu!

Aydın’da kan donduran olay: Cezaevinden izinli çıktı! Başından vurulmuş halde bulundu!

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda, bahçe içerisinde bir kişinin yattığını görenler durumu ekiplere bildirdi. Yapılan incelemelerde şahsın başından vurulmuş halde olduğu tespit edilirken, şahsın cezaevinden izinli olarak çıkan 35 yaşındaki İlhan Gökcan olduğu anlaşıldı.

İHA

Giriş Tarihi:

Olay, Efeler ilçesinde Yılmazköy Mahallesi'nde tren yolu kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçe içerisinde bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, şahsın başından vurulmuş halde olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme gerçekleştirirken, şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında silahla vurulmuş halde bulunan şahsın, cezaevinden izinli olarak ayrılan 35 yaşındaki İlhan Gökcan olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gökcan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA