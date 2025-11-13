Çerçioğlu: Kentlerimiz için ortak akılla çalışacağız

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti İl ve Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı.
Başkan Çerçioğlu, "Kentlerimiz için ortak akıl ve iş birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Çerçioğlu, yaptığı paylaşımda, Ankara'da düzenlenen AK Parti İl ve Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldığını duyurdu.
Çerçioğlu, "AK Parti İl ve Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Kentlerimiz için ortak akıl ve iş birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz." Toplantıda kentlerin sorunları, belediyeler arası koordinasyon ve yerel yönetimlerde iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.