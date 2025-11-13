Çerçioğlu: Kentlerimiz için ortak akılla çalışacağız

Başkan Çerçioğlu, "Kentlerimiz için ortak akıl ve iş birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Çerçioğlu, yaptığı paylaşımda, Ankara'da düzenlenen AK Parti İl ve Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldığını duyurdu.