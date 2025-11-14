Antalya’da polis memuru dehşet saçtı

ANTALYA'DA evde çıkan tartışmada eşini salonda, 4 ve 10 yaşlarındaki kızlarını ise oturma odasında beylik tabancasıyla vurarak öldüren polis memuru tutuklanırken, katliamı neden yaptığına dair detaylar netleşmeye başladı. Kepez ilçesine bağlı Varsak Demirel Mahallesi 1964. Sokak'taki iki katlı binanın birinci katında meydana gelen olayda, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, meslektaşları polis memuru M.G.'yi apartman girişinde oturur halde buldu. M.G.'nin elindeki beylik tabancası alındı.

KONUŞMAK İSTEMEDİ

DAHA sonra daireye giren ekipler dehşetle karşılaştı. Salonda M.G.'nin eşi Fatma Gıyar'ın (31), oturma odasında ise kızları Meral Ebrar Gıyar (10) ve Merve Gıyar'ın (4) tabancayla vurulmuş halde cansız bedenleriyle karşılaşıldı.

Meslektaşları tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülen polis memuru M.G.'nin susma hakkını kullandığı belirtildi. M.G. daha sonra sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Varsak Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan ve yıllık izinde olduğu öğrenilen polis memurunun ailesini neden katlettiğine dair ortaya şok bir iddia atıldı. M.G.'nin eşi Fatma Gıyar'ın, kendisini aldattığı gerekçesiyle polis memuru eşi ile tartıştığı, bu sırada kocasına çocuklarının yanında defalarca tokat attığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.