Aydın’da 10 milyonluk noter vurgunu!

AYDIN'IN Efeler ilçesinde bulunan 4. Noter'de imza yetkisi bulunan Burcu Özcan, kasadan aldığı 10 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. Olay, Efeler ilçesindeki 4. Noter'de gerçekleşti. İmza yetkisi bulunan Burcu Özcan, iddiaya göre önce aynı noterde çalışan bir personelin kasada sakladığı 7,5 milyon TL'yi gizlice aldı. Genç kadın, parayı kendisinin aldığının ortaya çıkmasının ardından bu paranın 5 milyon TL'sini çevresinden borç alarak geri ödedi. Borç aldığı parayı yerine koyan ancak açığını kapatamayan Özcan'ın, bu kez doğrudan noterin kendi kasasından 2,5 milyon TL'yi zimmetine geçirdi. Yapılan hesaplamalarda toplam vurgunun 10 milyon TL'yi bulduğu belirlendi. Emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullanan zanlı, mahkemenin kararının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.