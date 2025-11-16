Aydın’da 7 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı

AYDIN Efeler'de sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk binadan sarkan elektrik kablosuna dokununca akıma kapılarak ağır yaralandı. Olay, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 69 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki U.B., bir binadan aşağıya sarkan elektrik kablosuna temas etti. Kablodaki kaçak akıma kapılan küçük çocuk bir anda yere yığıldı. Ağır yaralandığı belirlenen minik çocuk ambulansla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.