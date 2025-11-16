Aydın’da akılalmaz görüntü! Kahkahalarla hapishanenin yolunu tuttu

AYDIN'DA hakkında 'kasten öldürme' suçundan aranma kaydı bulunan eski boksör Ayhan Bakırcı (36), polis ekipleri tarafından evinde yakalandı. Şahsın adliyeye sevki sırasında rahat ve mutlu tavrı dikkat çekti. Operasyonda, hakkında 33 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve genellikle eski eşine karşı işlenmiş 'kadına karşı şiddet' başta olmak üzere çeşitli suç kayıtları ve aranmaları bulunan Bakırcı, cezaevine gönderildi. Adliyeye sevki sırasında Bakırcı, 'Dilan seni çok seviyorum. Allaha emanet ol' dedi.