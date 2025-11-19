Aydın'da elektrik aksamından çıkan yangın faciaya sebep olmuştu: Makbule son yolculuğuna uğurlandı!

Nazilli'de bilgisayar kasasındaki elektrik aksamından çıktığı belirlenen ikamet yangınında hayatını kaybeden 18 yaşındaki Makbule İlhan, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Canı pahasına kızını kurtarmaya çalışırken dumandan etkilenen ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu olup son yolculuğunda kızını yalnız bırakmayan baba Ferman İlhan törende ayakta durmakta zorlandı. Nazilli ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bulunan 685 Sokak'taki bir evde meydana gelen yangın, genç bir kızın hayatını kararttı.
Evdeki bilgisayar kasasından kaynaklanan elektrik aksamı arızası nedeniyle çıktığı belirlenen yangında, alevler kısa sürede daireyi sardı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Makbule İlhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ
Mahallesi'ndeki Yeşilyurt Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında gözyaşları sel oldu. Hastaneden taburcu olduktan sonra kızını son yolculuğunda yalnız bırakmayan Ferman İlhan, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Yakınlarının yardımıyla ayakta kalabilen acılı baba gözyaşlarına kızını uğurladı. Kılınan cenaze namazının ardından Makbule İlhan, dualarla Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.