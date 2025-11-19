Aydın'da elektrik aksamından çıkan yangın faciaya sebep olmuştu: Makbule son yolculuğuna uğurlandı!

Nazilli'de bilgisayar kasasındaki elektrik aksamından çıktığı belirlenen ikamet yangınında hayatını kaybeden 18 yaşındaki Makbule İlhan, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Canı pahasına kızını kurtarmaya çalışırken dumandan etkilenen ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu olup son yolculuğunda kızını yalnız bırakmayan baba Ferman İlhan törende ayakta durmakta zorlandı. Nazilli ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bulunan 685 Sokak'taki bir evde meydana gelen yangın, genç bir kızın hayatını kararttı.