Aydın'da kaçak yapıda siyasi şov!

AMFİ Tiyatro'yu "kayma var" gerekçesiyle kapatma kararı alan, ardından damadıyla yaşadığı kriz ve basın danışmanının gözaltına alınmasıyla skandallara imza atan CHP'li Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, bu kez de park içindeki kaçak yapının tahliyesindeki şovuyla tartışmaların odağına oturdu. Yeni Mahalle bölgesinde bulunan, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait 13 dönümlük Merkez Park içerisindeki ve Didim Belediyesi tarafından uzun süredir depo olarak kullanılan kaçak yapının tahliyesi sırasında tansiyon yükseldi.

GAZETECİYE ÇİRKİN SALDIRI

KAYMAKAMLIKTA görevli ekipler, 5 Kasım tarihinde Didim Belediyesi'ne, kaçak yapının tahliyesi için yazı gönderdi ve yapıyı terk etmelerine için tekrar bir uyarıda bulundu. Uyarıların dikkate alınmaması üzerine ekipler, polis eşliğinde tahliye işlemini başlattı. Parktaki tahliye işlemini duyan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, CHP İlçe Başkanı Dilaver Demir, Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte alana geldi.