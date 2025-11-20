Çerçioğlu’nun hamlesi algıcıları caydırdı! CHP'nin algı oyunu çöktü!

Ancak iş komisyona gelince, CHP'nin algı oyunu çöktü. Komisyon üyesi AK Partili Fatih Gürer, "İki gün boyunca aynı soruyu sorduk. Kendi verdiğiniz önergeyi neden görüşmüyorsunuz? Ama hiçbir yanıt alamadık. Ne gündeme aldılar ne de karar verdiler" dedi.

DİĞER