Çerçioğlu’nun hamlesi algıcıları caydırdı! CHP'nin algı oyunu çöktü!

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Kurulu'nda adeta akıl almaz bir kriz yaşandı.
CHP Grubu suya yüzde 50 indirim talebiyle önerge verdi, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise bu indirimi "Yüzde 70'e çıkaralım" diyerek destekledi.
Ancak iş komisyona gelince, CHP'nin algı oyunu çöktü. Komisyon üyesi AK Partili Fatih Gürer, "İki gün boyunca aynı soruyu sorduk. Kendi verdiğiniz önergeyi neden görüşmüyorsunuz? Ama hiçbir yanıt alamadık. Ne gündeme aldılar ne de karar verdiler" dedi.