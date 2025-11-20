Söke Belediyesi çevre terörüne geçit vermiyor! Sorumlular tek tek tespit edildi

SÖKE Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Koruma Ekibi, ilçede çevreyi kirletenlere göz açtırmıyor. Son dört ayda güvenlik kameraları ve vatandaşların ihbarlarıyla tespit edilen kişi ve işletmelere toplam 675 bin lira idari ceza kesildi. Kameralara yansıyan görüntüler ise çevreyi hiçe sayanların ne kadar pervasızlaştığını gözler önüne serdi.

TEK TEK TESPİT EDİLDİ

İlçenin farklı noktalarına kaçak moloz döken, çöp konteyneri varken çöpü yanına bırakan, yere izmarit atan, işletmesinin atığını gece karanlığında bırakmaya çalışan çok sayıda kişi, belediyenin kameraları sayesinde tek tek tespit edildi. Ekipler, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41. maddesi kapsamında 2 bin 953 lira ile 152 bin 895 lira arasında değişen para cezaları uyguladı.