Aydın’da mucize! Böbreğini vererek oğluna can oldu

AYDIN'DA 55 yaşındaki Behçet Işık, 3 yıldır kronik böbrek yetmezliğiyle mücadele eden oğlu Özcan'a böbreğini vererek ikinci kez hayat verdi. İnşaat işçiliği yaparak 6 çocuğunu büyüten Behçet Işık, büyük bir fedakârlık örneği sergiledi. Oğlu Özcan Işık'a 3 yıl önce kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulmasının ardından başlayan tedavi süreci zorlu geçti. Bir süre farklı illerde tedavi gören Özcan'ın böbrekleri tamamen fonksiyonlarını kaybedince doktorlar nakil önerdi. Baba Behçet Işık, hiç tereddüt etmeden donör olmak istedi. Oğlunun başından ayrılmayan fedakâr baba, "3 yıldır bekledik. Dokularım uyunca böbreğimi verdim. Uymasaydı takas yöntemiyle yine oğluma nakil yapılmasını sağlayacaktım" dedi.