Aydın'da çatıda sır ölüm! Asmin'e ne oldu?

AYDIN'IN Germencik ilçesinde 15 yaşındaki Asmin Tirit kendi yaşadığı apartmanın çatısında ölü bulundu. Olay, Yeni Mahalle'de bulunan bir apartmanın çatısında meydana geldi.
Tirit'in cesedini gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Tirit'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Asmin Tirit'in cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp'a gönderildi. Yeni Mahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asmin Tirit toprağa verildi.