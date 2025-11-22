Mucize kurtuluş! Aydın'da kontrolden çıkan araç denize uçtu!

Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü yitiren sürücü, savrulan aracın denize uçmasıyla büyük bir tehlike atlattı. Aracın suya gömülmeye başladığı anda sürücü kendi çabasıyla dışarı çıkmayı başardı. Şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.