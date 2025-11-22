Mucize kurtuluş! Aydın'da kontrolden çıkan araç denize uçtu!

Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü yitiren sürücü, savrulan aracın denize uçmasıyla büyük bir tehlike atlattı. Aracın suya gömülmeye başladığı anda sürücü kendi çabasıyla dışarı çıkmayı başardı. Şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Kazayı gören balıkçıların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle birlikte bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri sürücünün durumunu kontrol ederken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
ARAÇ DENİZDEN ÇEKİCİYLE ÇIKARILDI
Kazanın ardından tamamen suya gömülen araç, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla denizden çıkarıldı. Olayın nedeni ve sürücünün kontrol kaybına yol açan etkenlerle ilgili soruşturma sürüyor.