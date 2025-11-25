16 yaşındaki Cennet evinde ölü bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesi Yaylapınar Mahallesi'nde 16 yaşındaki genç kız av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Nazilli'nin Yaylapınar Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. 16 yaşındaki Cennet Ovalı, ailesiyle yaşadığı evde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Evden gelen yüksek ses üzerine odaya koşan aile bireyleri, genç kızı yerde hareketsiz görünce büyük şok yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hızla sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.

YAKINLARI BÜYÜK ŞOKTA

Sağlık görevlileri yaptıkları kontrollerde Cennet Ovalı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri ile cumhuriyet savcısı, evde geniş kapsamlı inceleme yaptı. Evin çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin araştırmaların sürdüğü bildirildi. Genç kızın yakınları ve mahalle sakinleri, yaşanan olay karşısında büyük üzüntü yaşadı. Ev önünde toplanan vatandaşlar gözyaşlarını tutamazken, aile fertleri sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili jandarmanın soruşturması devam ediyor.