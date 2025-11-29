Aydın’da feci kaza! Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Aydın Germencik'te Kamil D.'nin kullandığı 09 UL 119 plakalı otomobil, Aydın-İzmir kara yolu Mursallı Kavşağı'nda B.Ö. yönetimindeki 09 EK 013 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçlarda yolcu konumunda bulunan T.Ö. ile Ç.Ş. de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla farklı hastanelere götürüldü. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Aydın istikametine doğru seyir halinde olan kamyonetin, İzmir istikametinden Mursallı Kavşağı'nda dönüş yapmak isteyen otomobille çarpıştığı anlar yer aldı.